РИАМО - 26 мая. Московское областное управление ФАС России возбудило административное дело в отношении ООО «Здоровье» из-за отказа предоставить полную информацию о стоимости средств индивидуальной защиты, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного ведомства.

Ранее в ведомство обратились местные жители и сообщили о завышенной стоимости на медицинские маски в аптечной сети «Планета здоровья». Подмосковное УФАС запросило сведения о ценах на этот товар.

«В установленный срок запрашиваемая информация в управление не поступила, а часть сведений представлена с нарушением установленного срока. Это препятствует обеспечению антимонопольным органом государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при проверке обоснованности устанавливаемых цен на средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

При этом непредставление или несвоевременное предоставление в антимонопольный орган требуемой информации влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.