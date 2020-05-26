РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. Жители подмосковного Красногорска до 21 июня могут проголосовать за размещение скульптуры «Георгий Победоносец» на набережной Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Двадцать второго мая начались общественные обсуждения по проекту «Обустройство набережной Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма округа Красногорск». Обсуждения проводятся в связи с размещением на набережной многофигурной скульптурной композиции «Георгий Победоносец», автором которой является скульптор Григорий Орехов», — говорится в сообщении.

Жители, обладающие избирательным правом, могут направить свои предложения до 21 июня по электронной почте: krasnogorsk@kradm.ru.