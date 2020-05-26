РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. Реконструкцию набережной в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска планируют завершить до конца нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Работы ведутся вблизи домов 18 и 20 по Красногорскому бульвару.

«Реконструкция ведется в рамках единой концепции, плановый срок завершения ремонтных работ на набережной запланирован на конец 2020 года», - говорится в сообщении.

В рамках работ по благоустройству выполнят: замену плитки, прокладку ливневой канализации, устройство беговой дорожки, облицовку ступеней лестницы и спуска к воде.