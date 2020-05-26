РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 мая. В Домодедове пожарные ликвидировали возгорание в квартире в микрорайоне Авиационный, пострадавших нет, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«25 мая 2020 в 17:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, проспект Академика Туполева, дом 14», - говорится в сообщении.

Пожар в квартире ликвидировали в 19:09.

К тушению привлекались две единицы техники и восемь человек.