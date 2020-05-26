РИАМО - 26 мая. Полиция в Серпухове задержала троих мужчин в возрасте от 23 до 39 лет по подозрению в краже свыше 20 бутылок с алкоголем из продуктового магазина, ранее граждане были неоднократно судимы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники утром незаконно проникли в складское помещение одного из продуктовых магазинов, расположенных в поселке Оболенск, откуда похитили 24 бутылки с алкогольной продукцией и шесть бутылок газированной воды, после чего с места преступления скрылись», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что сотрудники полиции изучили кадры с места преступления с камер в супермаркете и задержали по месту проживания подозреваемых. При обыске у них изъяли часть похищенного.

Злоумышленники ранее работали в этом супермаркете, при увольнении они присвоили себе ключи от склада и использовали их при совершении преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

С фигурантов дела взяли подписку о невыезде. Проводится проверка их причастности к другим преступлениям.