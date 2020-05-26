РИАМО - 26 мая. Уличный трансформатор на ТЭЦ-26 загорелся на юге столицы, возгорание оперативно потушили, нарушений электроснабжения не зафиксировано, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Мосэнерго».

«На ТЭЦ-26 около 21:45 (25 мая - ред.) было обнаружено возгорание уличного трансформатора собственных нужд ТСН-65. Пожарные ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Энергоснабжение потребителей не было нарушено.

ТЭЦ-26 является крупнейшей теплоэлектроцентралью Москвы. Она расположена на Востряковском проезде, 10 в районе Бирюлево Западное.