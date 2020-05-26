РИАМО - 26 мая. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве запустил для родителей серию бесплатных вебинаров с практикующими педагогами и психологами, сообщила РИАМО детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

«Специалисты рассказывают, например, как научить ребенка читать так, чтобы он навсегда полюбил чтение. Вебинар станет постоянным. Сейчас начали загружать на канал в YouTube первые лекции и практикумы. Они бесплатно доступны всем», - сказала Ярославская.

Посмотреть вебинары можно на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kjr4lA1pQlY&feature=youtu.be.

Лайфхаки и интересные проекты для пап также можно найти на сайте «КрутОтец». Информацию для ресурса подготовили представители совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Москве. Кроме того, разнообразные программы доступны на сайтах столичных департамента образования и науки, а также департамента труда и соцзащиты.

Ярославская дала совет, как сделать день насыщенным и интересным для всех членов семьи. По ее словам, важно составить подробный распорядок и следовать ему, необходимо четко распределить время на домашние дела, спорт, чтение, занятия за компьютером, рисование и так далее.

«Главное – будьте со своим ребенком вместе, одной командой. Взрослые – фундамент счастья детей, берегите себя, будьте стойкими и добрыми!» - добавила Ярославская.