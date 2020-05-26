РИАМО - 26 мая. Социальные помощники в Москве около 150 тысяч раз выполнили доставку лекарств пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За последние два месяца москвичи оставили более 167 тысяч заявок на эту услугу. Из них 150 тысяч заявок уже выполнено, остальные находятся в процессе исполнения. Большинство заявок отрабатывается день в день», − сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За два месяца работы операторы колл-центра передали в районные центры социального обслуживания более 70 тысяч обращений о покупке и доставке лекарств за счет заявителя, и свыше 97 тысяч – для граждан льготных категорий, входящих в группу риска.

Отработка одной заявки на получение льготных лекарств занимает до пяти дней. Время зависит от наличия необходимого лекарства в аптеке. Большая часть заявок отрабатывается в тот же день.

Социальные работники и волонтеры помогают с получением лекарств москвичам не только на территории города, но и за его пределами: если заказчик находится в самоизоляции на даче.

Сотрудники районных центров социального обслуживания доставляли необходимые лекарства и на дачный участок за 150 километров от Москвы, в Тульскую область, и в Истру за 95 километров от МКАД.

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