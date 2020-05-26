РИАМО - 26 мая. Около 420 обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в Москве почти за восемь недель, треть обращений касались прав детей, сообщила РИАМО уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Всего с 27 марта по 19 мая 2020 года в аппарат уполномоченного по правам человека, в составе которого работает детский омбудсмен, поступило 420 обращений, из них примерно четверть так или иначе связана с ситуациями, обусловленными коронавирусом. Приблизительно треть касается прав детей», - сказала Ярославская.

По ее словам, чаще всего москвичи сообщали о проблемах с оформлением документов в период закрытия многофункциональных центров. Кроме того, родители испытывали трудности с оформлением детских пособий. Были обращения, связанные с оказанием медицинской помощи и дистанционным обучением.

«Но отмечу, что обращений в принципе не стало больше. Вот психологические службы отмечают некоторое увеличение числа обращений. Люди испытывают нервное напряжение: страшно, что заболеют родные, боятся потерять работу», - добавила Ярославская.

Из-за угрозы распространения коронавируса до конца мая все жители Московского региона должны соблюдать режим самоизоляции.

Ранее в регионе начали постепенно снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Так, возобновили работу промышленные предприятия и стройки, с рядом ограничений заработали МФЦ и каршеринг.