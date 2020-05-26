РИАМО - 26 мая. Количество подопечных в столичных кризисных центрах практически не увеличилось после начала пандемии коронавируса и введения ограничительных мер, сообщила РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«По данным некоммерческих организаций, в кризисных центрах Москвы количество постояльцев практически не увеличилось. Есть случаи, когда в кризисные центры обращались мамы, у которых возникли проблемы с оплатой арендованного жилья. К нам такие обращения тоже поступали», - сказала Ярославская.

Она также привела данные Следственного комитета России, согласно которым в период самоизоляции всплеска домашнего насилия не зафиксировано. Информации о случаях насилия над детьми в аппарат детского омбудсмена в это время не поступало.

Ярославская напомнила, что в России круглосуточно работает телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122. Если ребенок оказался в опасности, то можно также позвонить по номеру: 8-800-707-70-22.

Получить психологическую помощь можно круглосуточно по телефону неотложной психологической помощи 051 (с городского телефона), звонок бесплатный. С мобильного телефона нужно звонить по номеру: +7 (495) 051, услуга оплачивается по тарифам оператора на исходящие звонки.

Также комплекс социального развития города Москвы запустил портал «Я дома» (ya-doma.ru). Ресурс позволяет получить дополнительную консультационную помощь, присоединиться к вебинарам Московской службы психологической помощи населению. Кроме того, пользователи могут познакомиться с материалами в разделе «Психология» и посмотреть видеоблоги ведущих психологов.

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26 МАЯ

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.