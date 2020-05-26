РИАМО - 26 мая. Столичные радиологи собрали самую крупную базу данных в мире с исследованиями компьютерной томографии (КТ) пациентов с коронавирусом, она насчитывает около одной тысячи снимков, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Базу собрали исследователи Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения, в ней хранятся наборы КТ без имени пациентов. Этот материал собран в столичных КТ-центрах, работающих на базе поликлиник. Информация используется для разработки искусственного интеллекта.

«Москва борется с эпидемией коронавируса уже четвертый месяц. На помощь врачам приходит искусственный интеллект – используя технологии, медикам удается быстрее и точнее определять стадии развития пневмонии на КТ легких. При этом для эффективного обучения искусственного интеллекта используются данные пациентов в обезличенном виде, собранные в период с 10 марта по 25 апреля», — сказала Ракова.

Вице-мэр надеется, что внедряемые технологии помогут эффективнее бороться с инфекцией.

Всего уже проанализировали 80 тысяч снимков КТ пациентов с подозрением на коронавирус. Набор доступен специалистам, которые разрабатывают искусственный интеллект (ИИ). Снимки хранятся в формате NIfTI

«Технология искусственного интеллекта уже сейчас активно используется при диагностике коронавирусной инфекции. Все исследования автоматически поступают в единую радиологическую систему (ЕРИС). ИИ обрабатывает данные и врач-рентгенолог в рамках эксперимента получает изображение с маркировкой и текстовом описанием», — добавил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы, директор центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

Он объяснил, что при подготовке набора нужно, чтобы разметка данных была произведена целиком, по локализациям и по контурам патологии – тем зонам, по которым алгоритмы искусственного интеллекта могут выявить патологию. Так врач сможет не упустить даже самые незаметные детали исследования.

Набор КТ пациентов с коронавирусом уникален, потому что, к примеру, в базе Калифорнийского университета в Сан-Диего собрано 348 двухмерных КТ-снимков 216 человек, а в московской коллекции находятся трехмерные КТ-снимки.

Кроме того, в отличии от зарубежных баз данных, в Москве КТ-снимки в наборе размечены согласно классификации, отражающей объем патологических изменений в легочной ткани при Covid-19 по данным компьютерной томографии органов грудной клетки.

В Москве работают 48 амбулаторных КТ-центров на базе поликлиник для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирус. Коме КТ, пациенты с подозрением на Covid-19 могут сдать анализ крови, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию и пройти ЭКГ. Все это помогает не только диагностировать пневмонию, но и определить ее характер.

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26 МАЯ

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