РИАМО - 26 мая. В поселке Ржавки городского округа Солнечногорск обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной Войны, в тот же день он был изъят и уничтожен, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 12:05 25 мая поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: городской округ Солнечногорск, поселок Ржавки. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.

Место обнаружения снаряда оцепила полиция. Боеприпас в тот же день был изъят и уничтожен.