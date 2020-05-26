РИАМО - 26 мая. В подмосковном Королеве завершается возведение тренировочного полигона Межрегионального центра компетенций – техникума имени С. П. Королева, объект будет сдан до конца этого месяца, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Ввод пристройки тренировочного полигона к зданию ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С. П. Королева» в городе Королеве на Молодежной улице планируется до конца мая», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что общая площадь двухэтажной пристройки составляет свыше 6,6 тысячи квадратных метров.

В новом учебном корпусе предусмотрены просторные классы, мастерские, аппаратная, спортивный зал и другие помещения.

Объект строится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств.