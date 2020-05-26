РИАМО - 26 мая. На железнодорожной станции Орехово-Зуево Горьковского направления Московской железной дороги произошло загорание рельсоукладчика, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 00:05 26 мая поступило сообщение о горении поезда-рельсоукладчика адресу: городской округ Орехово-Зуево, железнодорожная станция Орехово Зуево. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение поезда-рельсоукладчика по всей площади», — говорится в сообщении.

В 00:50 пожар удалось локализовать пожар на площади 20 квадратных метров.

В 01:27 объявлена полная ликвидация возгорания. В результате происшествия никто не пострадал.