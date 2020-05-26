РИАМО - 26 мая. В столице скончались еще 76 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, общее число летальных исходов в городе достигло 2110, сообщает оперштаб по ситуации коронавирусом в Москве.

По последним данным, всего за период пандемии в столице выявлено 166 473 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве действует режим всеобщей самоизоляции по 31 мая, выходить из дома можно только по веским причинам. Для поездок на транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.

В общественных местах Москвы и на транспорте также нужно носить защитные маски и перчатки.

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26 МАЯ

- Еще 76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 2110 человека.