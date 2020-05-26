РИАМО - 26 мая. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с кратковременными дождями, воздух днем может прогреться до 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура в Москве — 17-19 градусов, по области — 15-20 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточный, 3-8 метра в секунду. Относительная влажность воздуха будет составлять около 45 процентов.

Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба.