РИАМО - 25 мая. В Подмосковье возобновили борьбу с борщевиком Сосновского, которую пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В этом году земельные инспекторы муниципальных образований Подмосковья осмотрели порядка 5,5 тысяч гектаров. Почти на 2,6 тысячи гектаров из них подтвердилось наличие борщевика. Эти территории нуждаются в обработке гербицидами», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, всего до конца года планируется осмотреть более 40 тысяч гектаров земель.

Специалисты считают, что обрабатывать борщевик нужно, пока растение не выше 30 сантиметров. До конца лета обработку нужно успеть повторить еще два раза.

В Подмосковье правообладатели обязаны истреблять борщевик Сосновского на земельных участках, которыми они владеют или которые они арендуют. С 2018 года муниципальные земельные инспекторы имеют право привлекать к административной ответственности за несоблюдение данного требования.

Штрафы для физических лиц составляют 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20-50 тысяч рублей, для юрлиц - от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.