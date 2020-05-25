РИАМО - 25 мая. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс для своих читателей в соцсети Instagram, победители получат суккуленты в бетоне от KPAP/VA.

Чтобы получить один из трех горшочков, необходимо подписаться на @inmsk и @krapivakrapiva, а также поделиться конкурсным постом в сторис и отметить @inmsk и @krapivakrapiva.

Победителей РИАМО определит случайным образом 1 июня. Счастливчики смогут выбрать в качестве приза один из нескольких предложенных суккулентов. Доставка призов осуществляется в любую точку Москвы.

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