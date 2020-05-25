РИАМО - 25 мая. Порядка 80 офисов продаж строительных компаний проверят до 1 июня на соблюдение требований стандарта работы на стройплощадках в условиях Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Согласно новым правилам, офисы продаж должны быть оборудованы местами для обработки рук посетителей антисептиком. Доступ в помещение должен быть ограничен из расчета, что на площади 10 квадратных метров может находиться только один посетитель. Для того чтобы контролировать поток клиентов − прием граждан в офисах продаж возможен только по предварительной записи.

«В офисах продаж должны быть назначены ответственные специалисты, подконтрольные стюарду. Дважды в день, утром и вечером, должны готовиться отчеты о соблюдении стандарта в офисах, раз в неделю ─ доклад, который должен включать информацию об итогах ежедневного тестирования на Covid-19», - отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Министр подчеркнула, что руководители предприятий должны уведомить Главгосстройнадзор региона о готовности открыть офисы, и только после проверки ведомства и подтверждения соблюдения норм стандарта ─ офисы могут быть открыты.

Стандарт дополнен отдельным разделом о мероприятиях, осуществляемых в административных зданиях (помещениях), прилегающих к территории строительной площадки и офисах продаж.