РИАМО - 25 мая. В городском округе Королев организовали сбор средств для многодетной семьи Некрасовых, в доме которых произошел пожар, говорится в сообщении пресс-службы кординационного совета муниципалитета.

Дом Некрасовых находится по адресу: микрорайон Болшево, улица Печатников, 16. В семье 11 детей, в том числе пятеро несовершеннолетних. После известия о пожаре многие откликнулись, на пункт сбора помощи для семьи привезли множество вещей первой необходимости и одежды.

«Администрация города и лично глава Королева Александр Ходырев выделили материальную помощь для Некрасовых, разместили во временном жилье. По постановлению главы из городского бюджета на счет семьи поступит 500 тысяч рублей, по линии социальной защиты – 300 тысяч рублей, а 70 тысяч рублей Александр Ходырев перечислил лично», - говорится в сообщении.

Депутат городского совета по микрорайону Болшево и руководитель предприятия «Автобытдор» Кирилл Кудряшов организовал работы по разбору аварийных конструкций дома, восстановлению участка и прилегающей территории, откачке воды.

С семьей согласовали спил аварийного дерева, также помогли вынести оставшиеся вещи. Уже демонтировано уцелевшее оборудование с фасада дома, начат разбор пострадавшей кровли и стропильной системы.

«Директор УК «Жилсервис» и депутат горсовета Сергей Дробышев выделил автомобиль для перевозки уцелевших домашних вещей, сотрудники УК «Жилсервис» наладили электрику – восстановили освещение в летнем домике. Была выполнена прокладка кабеля, замена автомата, ревизия осветительных приборов и розеток», - добавляется в материале.

Также семье, пострадавшей от пожара, помогли в АО «Водоканал». По распоряжению депутата Павла Каганова организованы работы по обеспечению водоснабжением отдельно стоящего летнего домика на участке Некрасовых. Специалисты проложили новый трубопровод холодного водоснабжения для хозяйственных нужд, подключили новую трубу к действующим сетям водоснабжения, установили новую сантехнику. Кроме того, был установлен водонагреватель.

К работам по разбору завалов и ремонту летнего домика на участке семьи подключились депутаты горсовета Алексей Максименко и Василий Доморадский, совместно со специалистами «Проект-Сервис Групп» переподключена газовая плита.

«Выполняем покрасочные работы, планируем установку душа в домике», - рассказал Максименко.

Сбор вещей для Некрасовых был закрыт 24 мая.