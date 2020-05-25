РИАМО - 25 мая. Глава подмосковного Реутова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов презентовал проект по комплексному озеленению и благоустройству городских территорий «Зеленый каркас» спикеру Мособлдумы Игорю Брынцалову, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов и депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, который выступил с инициативой реализации в Реутове программы «Зеленый каркас», в понедельник посетили Реутов, где их вниманию была представлена презентация данного проекта. В его рамках планируется создание типового озеленения на улицах, в парках и скверах, а также во дворах многоквартирных домов», - говорится в сообщении.

При поддержке проекта жителями городского округа на портале «Добродел» его финансирование будет проходить через механизм инициативного бюджетирования.

«Инициативное бюджетирование позволяет вовлечь максимальное количество людей в жизнь родного города, узнать потребности и выполнить их. Жители Реутова, как одного из самых густонаселенных городов Подмосковья, чаще всего просят уделить внимание именно озеленению улиц и дворов. Проект «Зеленый каркас» – это результат запросов и пожеланий жителей», – сказал Брынцалов.

Презентация проекта началась на улице Южной, где уже этим летом начнутся работы по модернизации и расширению Центрального парка в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь будет создано современное и удобное пространство для жителей и гостей города.

«Наша цель – организовать более удобное пешеходное сообщение между железнодорожной станцией и метро, сделать этот уголок более освещенным, по-европейски уютным и безопасным. До начала пандемии по данному участку передвигалось порядка 60-80 тысяч человек ежедневно», - отметил Каторов.

Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство и дополнительное озеленение Юбилейного проспекта, в том числе в новых микрорайонах. В следующем году начнется реализация «Зеленого каркаса» в северной части муниципалитета – будут проведены работы по созданию ландшафтного парка в микрорайоне 6А и благоустройству сквера за ДК «Мир».