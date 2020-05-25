РИАМО - 25 мая. Мосгосэкспертиза и Москомэкспертиза согласовали проектную документацию для капитального ремонта многоквартирного дома на Чистопрудном бульваре в Басманном районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкспертизы.

Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева отметила, что в Басманном районе отремонтируют довоенный дом – часть архитектурного ансамбля Чистопрудного бульвара.

«Здание было построено в 1936 году по индивидуальному проекту архитектора А.Ф. Волхонского для кооператива «Военный строитель». Постройка обладает довольно сдержанным декором фасада, а входная часть оформлена в виде плоского портала с пилястрами», – сказала Яковлева.

Она добавила, что здание располагается в одном из самых любимых москвичами и гостями города месте, поэтому важно своевременно и качественно провести ремонтные работы, которые не только поддержат состояние дома и его внешний облик, но и модернизируют инженерные и технические составляющие.

Проект предусматривает очистку стен, восстановление декоративных элементов фасада, а также обновление карнизов, козырьков входных групп, замену облицовки цоколя. Также будут очищены и заново окрашены металлические ворота и двери, расположенные в арке.

«В подъездах произведут замену пола на лестничных площадках, обновят стены и потолки, включая частичную облицовку стен керамической плиткой. На лестничных клетках восстановят металлические ограждения и установят новые деревянные поручни. Помимо этого, запланирована установка новых окон в местах общего пользования, входных и тамбурных дверей», – добавила Яковлева.

Также будет проведена замена мусоропровода, включающая укладку нового пола из керамогранита, очистку и противогрибковую обработку потолка и стен мусорокамер с последующей облицовкой стен плиткой.