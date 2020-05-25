РИАМО - 25 мая. В столице избрали меру пресечения фигуранту уголовного дела о незаконном обороте порнографических материалов, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 242 УК РФ, следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

«В настоящее время Тверским районным судом Москвы подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

Ранее в полицию поступило заявление от женщины. Она сообщила, что неизвестный распространил в соцсетях ее фотографии интимного содержания.

В ходе предварительного расследования установлено, что создатель и администратор групп в соцсетях по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов.

В ходе следствия был установлен и задержан один из администраторов группы, который выложил в Сеть фотографии заявительницы.

По данным СМИ, речь идет об администраторе паблика «Омбудсмен полиции» Игоре Худякове.