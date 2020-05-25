РИАМО - 25 мая. Москвичи могут предложить идеи по развитию электронных услуг и сервисов в сфере ЖКХ до 27 мая на портале crowd.mos.ru в рамках второго этапа краудсорсинг-проекта «Московские электронные услуги и сервисы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Эксперты выберут самые лучшие идеи, 30 и 31 мая уже за отобраннные предложения смогут проголосовать москвичи. Идеи, набравшие больше всего голосов, реализуют.

«Онлайн-проекты правительства Москвы охватывают все сферы жизнедеятельности города и обеспечивают взаимодействие власти и жителей по различным направлениям. Одной из наиболее популярных среди пользователей отраслей является отрасль жилищно-коммунального хозяйства», - сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, около 16 тысяч участников зарегистрировались к моменту запуска проекта на платформе. Из них число новых участников краудсорсинговой платформы — около 6 тысяч пользователей

Он отметил, что в прошлом году участниками голосования стали 180 тысяч человек.

На втором этапе краудсорсинг-проекта «Московские электронные услуги и сервисы» появилась возможность предлагать идеи по трем направлениям, таким как «Услуги для юридических лиц», «Услуги для физических лиц», а также по развитию единого личного кабинета на портале mos.ru.

Пройдут также обсуждения по двум темам — «Новые электронные услуги в жизнедеятельности города» и «Коммерческие услуги в электронном виде в сфере ЖКХ». Экспертная комиссия рассмотрит все предложенные идеи.

«Мы проведем тщательный отбор идей всех участников второго этапа краудсорсинг-проекта, выделив при этом самые современные и технологичные предложения», - подчеркнул руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев.