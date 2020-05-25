РИАМО - 25 мая. В подмосковном Можайском округе предстанет перед судом мужчина, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней дочери, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Можайску ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери (пункт «а» части 3 статьи 131 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою уснувшую 15-летнюю дочь.

Следователи и криминалисты провели ряд экспертиз, допросы свидетелей, очные ставки, психофизиологическое исследование обвиняемого на полиграфе. Собранные следствием доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело передано в суд.