РИАМО - 25 мая. Депутаты Мособлдумы проведут внеочередное заседание 28 мая, на котором рассмотрят больше 20 вопросов, в том числе о возможности проведения публичных слушаний по бюджету региона дистанционно, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Заседание пройдет в формате видеосвязи. Комитеты и фракции подготовили свои изменения в план работы Мособлдумы на II квартал.

«Есть необходимость добавить мероприятия, которые мы проведем в рамках постепенного смягчения режима и выхода из карантина. Также депутаты заслушают доклад о работе системы здравоохранения в режиме повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, депутаты планируют заслушать доклад об обеспечении информационной безопасности в государственных информационных системах региона.

Также в повестке рассмотрение законопроекта, которым планируют наделить министерство образования дополнительным полномочием по согласованию руководителей подразделений в администрациях, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования.

Еще парламентарии рассмотрят вопрос о проведении публичных слушаний по бюджету Московской области в дистанционной форме.

Сейчас законодательством предусмотрена только очная форма таких мероприятий. Предлагаемая мера позволит обеспечить открытость бюджетного процесса в случае, если сохранятся ограничения на проведение публичных мероприятий из-за распространения коронавируса.

Текстовая трансляция

25 МАЯ

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