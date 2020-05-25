РИАМО - 25 мая. Отменен карантин по бешенству животных, установленный ранее на части территории подмосковного городского округа Домодедово, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Отменить <…> ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 2 марта 2020 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории: деревня Борисово городского округа Домодедово», – говорится в документе.

Карантин сняли с территории от восточной границы деревни Пестово на север до границы городского округа Домодедово, далее на юг вдоль границы округа до южной границы деревни Шубино и далее до восточной границы деревни Пестово.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо сразу обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной – она вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.