РИАМО - 25 мая. В подмосковной Балашихе стартовали электронные торги по аренде нежилого помещения площадью 62,3 квадратных метра, аукцион проводится для субъектов малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилое помещение является собственностью городского округа. Оно расположено на первом этаже многоэтажного жилого дома по адресу: город Балашиха, Московский бульвар, дом 5. Помещение предоставляется под любой вид деятельности, который не запрещен законодательством.

«Вход в помещение осуществляется из подъезда жилого дома. Объект расположен в 1,4 тысячи метров от автомобильной дороги – Щелковского шоссе и в 300 метрах от остановки общественного транспорта. Прилегающая территория не огорожена, но обустроена», – говорится в сообщении.

Договор аренды нежилого помещения заключат сроком на пять лет. Стартовая величина годовой арендной платы составляет 300 тысяч рублей. Аукцион состоится 13 июля. Заявки на участие в торгах принимают до 8 июля на электронной торговой площадке «РТС-тендер».