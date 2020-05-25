РИАМО - 25 мая. По словам члена Совета Федерации Сергея Леонова, надбавку к пенсии нужно начислять не с 80 лет, а с 75 лет, поэтому он вместе с депутатами от ЛДПР внес в Государственную думу соответствующий законопроект.

«Первый посыл – у нас не так много людей вообще доживает до 80 лет, и не все могут использовать надбавку к пенсии, которая полагается с 80 лет. Второе – был увеличен пенсионный возраст с 60 до 65 лет, люди вынуждены на пять лет больше работать, соответственно «зарабатывают» больше хронических заболеваний в связи со стрессами, с тяжелыми условиями труда», - сказал Леонов в эфире Радио Sputnik.

Сенатор также отметил, что есть и еще один посыл — иногда у пенсионеров половина пенсии уходит на лекарства и другие процедуры.

«После 75 лет состояние здоровья ухудшается, и требуется намного больше средств, чтобы его поддерживать. Эти вещи нужно учитывать, поэтому мы предложили эту доплату к пенсии не с 80 лет, а с 75», – пояснил Леонов.

Сегодня пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет, устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Предлагается сделать надбавку фиксированной для всех пенсионеров, достигших возраста 75 лет. При этом это должна быть федеральная доплата, а функции по ее выплате необходимо возложить на федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда РФ.

«Сумма будет зависеть от того, какая у человека базовая страховая пенсия, но надбавка будет достаточно существенная. Как правило, когда пенсионер достигает возраста 80 лет, пенсия увеличивается примерно на треть», – заключил Леонов.