РИАМО - 25 мая. В подмосковном Наро-Фоминске обнаружили тело мальчика, который скончался после падения с лестницы, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

Установлено, что 23 мая в частном доме в Наро-Фоминском городском округе обнаружено тело полуторагодовалого мальчика. Малыш находился в ванной с матерью, когда почувствовал себя плохо, упал и больше не приходил в сознание.

«За день до этого отец ребенка, находившийся на придомовой территории, видел, как мальчик вышел из дома и стал спускаться по крутой железной лестнице. В какой-то момент, ребенок упал с лестницы и заплакал. За медицинской помощью родители решили не обращаться», – говорится в сообщении.

По предварительным данным эксперта, смерть мальчика наступила от субдуральной гематомы теменной области головы. Сотрудники следственного отдела по Наро-Фоминску возбудили уголовное дело по факту причинения ребенку смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

По уголовному делу следователи и криминалисты проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.