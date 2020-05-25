РИАМО - 25 мая. По ходатайству следствия мужчине, который 23 мая взял в заложники нескольких москвичей в банке в центре столицы, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.

«Расследуется уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 206 УК РФ (захват заложника)», - отмечается в материале.

В понедельник по ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Днем 23 мая этого года в полицию поступило сообщение о том, что мужчина захватил заложников в одном из отделений столичного банка, который расположен на улице Земляной Вал. Злоумышленник утверждал, что у него есть взрывное устройство, угрожал сотрудникам и клиентам банка, но внятных требований не выдвигал.

Мужчину задержали во время спецоперации. Им оказался ранее судимый 34-летний уроженец Нижневартовска. Взрывчатых веществ у него обнаружено не было.

Следователями были допрошены свидетели, очевидцы и сотрудники банка, назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья задержанного.