РИАМО - 25 мая. Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению в понедельник приняла решение рекомендовать принятие законопроекта о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности, должности главы администрации внутригородского муниципального образования, права предоставлять сведения о доходах до 1 августа 2020 года в первом чтении, передает корреспондент РИАМО.

«Указом президента РФ <...> срок предоставления сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера за соотвествующий период продлен до 1 августа 2020 года включительно. <...> Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления должны им руководствоваться при продлении срока предоставления сведений о доходах», - сказал председатель ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» Владимир Дудочкин.

По его словам, ранее, согласно закону города Москвы о мерах по противодействию коррупции, эти сведения должны были предоставляться лицами, замещающими муниципальные должности, должности главы администрации внутригородского муниципального образования, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Однако в сложившейся ситуации необходимо привести городской закон в соответствие с федеральным.

«Я сегодня беседовал с одним главой муниципального образования, у которого среди депутатов есть врач, который физически в апреле ушел на работу и до сих пор продолжает исполнять свои обязанности. Вот такой случай, как минимум, можно, я думаю было бы учесть», - отметил Дудочкин.

Большинством голосов комиссия приняла решение рекомендовать Мосгордуме к принятию законопроект в первом чтении.