РИАМО - 25 мая. В Подмосковье после снятия ограничительных мер из-за коронавируса планируют открыть пятый сезон проекта «Летний кинотеатр», «Мособлкино» представит программу из российских художественных и анимационных фильмов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

На протяжении четырех предыдущих лет в конце мая в парках Московской области проходило торжественное открытие сезона проекта «Летний кинотеатр». Каждый год это событие предвещало начало лета и ассоциировалось с качественным кино и бесплатными вечерними кинопоказами под открытым небом со всей семьей.

«Сезон 2020 года для «Летнего кинотеатра» – юбилейный. После снятия ограничительных мер в рамках пятого сезона проект обязательно снова откроется для детей и взрослых. «Мособлкино» представит программу из российских художественных и анимационных фильмов», - говорится в сообщении.

Проект стартовал 26 мая 2016 года в ГПКиО имени Талалихина в Подольске в качестве одного из ключевых мероприятий года российского кино в Подмосковье.

В последующие годы сезоны проекта открывались в парках «Сестрорецкий» города Клин, «Фабричный пруд» в Реутове и в Истринском городском парке. Картинами открытий становились лучшие отечественные премьеры.

В рамках «Летнего кинотеатра» проходили творческие встречи с кинематографистами, специальные показы, выступления популярных артистов. Всего за четыре сезона проекта было проведено 23 ключевых мероприятия с участием более 30 медиаперсон киноиндустрии.

За эти годы география проекта расширилась до 44 муниципальных образований. Количество участников проекта выросло до 65 открытых площадок. Рекорд посещаемости был поставлен два года назад, когда мероприятия посетили более 70 тысяч зрителей.

В прошлом году проведено 350 кинопоказов open-air – максимальное за четыре сезона проекта «Летний кинотеатр». Общее же количество кинопоказов за четыре сезона составило более 1050 сеансов, а общее количество зрителей – около 220 тысяч.

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25 МАЯ

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