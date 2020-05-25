РИАМО - 25 мая. Три магистральных водопровода реконструируют в Подмосковье в рамках подготовки территории к строительству трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Российские автомобильные дороги».

Работы по реконструкции водопроводов на обходе Балашихи и Ногинска уже ведутся. По этим трубам вода поступает в дома Богородского округа и Павловского Посада.

«Переустраиваемые участки водопроводов прокладываются из современных полиэтиленовых и стальных труб с наружной усиленной антикоррозийной изоляцией. Пересечения водопроводов с автомобильными и железными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных прямошовных труб», - говорится в сообщении.

Трассу М-12 будут возводить в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Она станет частью международного маршрута Европа – Западный Китай.