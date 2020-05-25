РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. За день волонтеры подмосковного Подольска оказали адресную помощь 20 горожанам, соблюдающим режим самоизоляции, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В подольский волонтерский центр помощи гражданам, находящимся на самоизоляции, в понедельник поступило 22 входящих звонка от горожан. 20 жителям округа была оказана волонтерская адресная помощь. Помимо этого, в этот день было доставлено 14 продуктовых наборов от губернатора Подмосковья многодетным семьям, 28 наборов – гражданам старше 65 лет, один медицинский набор пенсионеру, а также 22 продуктовых набора доставили семьям с детьми и восемь – семьям с детьми в возрасте до двух лет», - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры передали девять продуктовых наборов малоимущим жителям и доставили благотворительный хлеб 19 многодетным семьям.