РИАМО - 25 мая. На новом участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от тупиков за станцией «Селигерская» до станции «Лианозово» завершится проходка первого тоннеля через месяц, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На сегодня тоннелепроходческий комплекс «Клавдия» уже возвел 2156 метров будущего тоннеля, а до конца июня предстоит пройти еще 198 метров», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на месте станции «Лианозово» уже завершено возведение ограждающих конструкций котлована, пробурены скважины водопонижения, начаты монолитные и гидроизоляционные работы.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций метро) Юрий Кравцов отметил, что активные работы ведутся и на соседней станции.

«На другой станции участка – «Улица 800-летия Москвы» завершаются работы по устройству ограждающих конструкций, и частично выполнена перекладка инженерных коммуникаций», - сказал он.

По словам Кравцова, на первом этапе проектом предусмотрено продление Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Московской железной дороги.

«Этот участок линии, включающий в себя две станции – «Лианозово» и «Улица 800-летия Москвы», пройдет по территории четырех районов на севере столицы - Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский и Лианозово», - подчеркнул гендиректор АО «Мосинжпроект».