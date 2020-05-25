РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Возле поселка санатория Родина и садового поселка «Нефтяник» городского округа Подольск активисты собрали более 8 кубометров мусора, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Большое спасибо хочется сказать жителям поселка санаторий Родина и садового поселка «Нефтяник», которые 24 мая провели субботник по уборке прилегающей территории», - сказал Боярко.

По его словам, территориальный отдел «Дубровицкий» оказал помощь в выделении контейнера для сбора мусора и его вывоза. Всего было собрано свыше 8 кубометров мусора.

Он пояснил, что работы были выполнены с соблюдением санитарных норм.