РИАМО - 25 мая. ЕГЭ для выпускников российских школ проведут в июле, экзамен по русскому языку пройдет в течение двух дней, чтобы уменьшить число людей в пунктах сдачи ЕГЭ, сообщает РИА Новости.

«6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии», - говорится в сообщении.

Выпускники будут сдавать ЕГЭ по биологии и письменный экзамен по иностранным языкам 20 июля, а 22 и 23 июля проведут устную часть экзамена по иностранным языкам.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ запланированы на 24 июля (в этот день можно будет сдать любой предмет, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля (в этот день будут принимать экзамены по всем предметам).