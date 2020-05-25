РИАМО - 25 мая. Подмосковный музей «Коломенская пастила» запустил онлайн-экскурсии, посмотреть которые можно с пастилой и чаем по-коломенски, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Прежде чем принять участие в онлайн-экскурсии, гостям предлагают заказать коробочку пастилы на сайте музея и дождаться ее получения. После необходимо забронировать дату и время экскурсии, а также приготовиться к чаепитию с помощью видеоруководства.

«Пастила медовая, ягодные зефирки с розой, яблочная рыхлая пастила с орехом, яблочная воздушная пастила в ягодной глазури, смоква апельсиновая с нероли, пирожные «Сливочная Венера» – все самое вкусное приготовлено для теплых чайных вечеров», – говорится в сообщении.

Музей «Коломенская пастила» открылся в 2009 году у храма Николы на Посадях в Коломне. Специалисты восстановили технологию изготовления коломенской пастилы и создали целую коллекцию исчезнувших вкусов.