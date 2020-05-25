РИАМО - 25 мая. Торговые объекты, реализующие строительные и отделочные материалы, останутся закрытыми в Подмосковье до конца этого месяца, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Такое решение принято по рекомендации областного управления Роспотребнадзора.

«Закрытыми остаются все объекты розничной торговли, кроме магазинов, реализующих товары первой необходимости и продовольствие. С 24 мая открылись автосалоны и магазины, реализующие товары для автотранспорта. С 25 мая по предварительной записи для юридических лиц работу возобновили МФЦ», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

В Подмосковье продолжают работать промышленные предприятия и стройплощадки, оптовая торговля, автосервисы и шиномонтажные, а также офисы продаж недвижимости, расположенные на прилегающих к стройплощадкам территориях.

Остальные организации сферы услуг, в частности, салоны красоты и дома быта, остаются закрытыми до конца месяца.