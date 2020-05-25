РИАМО - 25 мая. Выпускники не будут принимать участие в пробных госэкзаменах, которые пройдут в России в конце июня, сообщает Газета.ru.

«Пробные экзамены нужны для проверки готовности системы проведения экзаменов к выполнению требований Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

Пробные ЕГЭ проводятся только для отработки организаторами технических моментов.

Начало проведения ЕГЭ в России было перенесено на 3 июля. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены для настройки работы системы в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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