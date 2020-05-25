РИАМО - 25 мая. Компании «МНПК Биотики» в пять раз снизили ставку на аренду земельного участка в Москве площадью 0,15 гектара, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Раньше арендатор платил за аренду земли более 384 тысяч рублей в год, теперь годовая аренда участка с учетом льготы составляет 76,8 тысячи рублей.

«Льготная ставка аренды предоставлена на десять лет, и предприятию достаточно раз в год подтверждать свой статус в специальной городской комиссии», - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Уже четыре года московские технопарки, технополисы и промышленные комплексы могут получить пониженную ставку годовой арендной платы на землю от 0,01% до 0,3%. Предприятия не просто получают льготы от города, но и берут на себя обязательства вкладывать сэкономленные деньги в собственное развитие.

Как отметил директор ООО «МНПК «Биотики» Ярослав Нарциссов, сейчас компании необходимы дополнительные деньги на оплату средств индивидуальной защиты работников, проведение дезинфекции рабочих мест и другие мероприятия, вызванные ограничительными мерами из-за коронавируса, поэтому важная любая экономия.

Как уточняют в ведомстве, 1 рубль налоговых льгот для промкомплексов дает прирост 3,1 рубля уплаченных региональных налогов. Инвестиции действующих промкомплексов Москвы за пять лет составили более 34 миллиардов рублей, на них было создано более 56 тысяч рабочих мест.

Промышленные комплексы могут получить льготную ставку по аренде через портал mos.ru, обратившись за госуслугой «Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка, находящегося в городе Москве».

Для этого нужно оставить электронную заявку в личном кабинете. Как только информация о присвоении или продлении статуса технопарка будет подтверждена, арендатор может заключить допсоглашение о применении льготной ставки на 10 лет при условии подтверждения статуса.