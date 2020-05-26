РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 мая. Во вторник в подмосковных Котельниках сотрудники библиотеки будут читать прозу в рамках литературной гостиной в формате онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Библиотека Котельников приготовила новую афишу мероприятий и приглашает ознакомиться с ней на страницах социальных сетей. Так, во вторник в 12:00 пройдет литературная гостиная. В 15:00 пройдет рубрика «Вопрос-ответ», а в 19:00 сотрудники библиотеки озвучат интересные факты из жизни знаменитых литераторов в рубрике «Неизвестное об известном», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям жители могут по ссылкам: https://vk.com/library_kotel и https://instagram.com/biblkotel_filial_2.