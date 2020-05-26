РИАМО - 26 мая. Со вторника волонтеры могут возобновить посещение 13 столичных приютов для бездомных собак и кошек.

Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, такое послабление ввели благодаря улучшению ситуации с распространением коронавируса. Теперь добровольцы могут снова выгуливать бездомных животных, которые более двух месяцев получали только стандартный уход.

Кроме того, со вторника волонтеры могут передавать в приюты лекарства, корм и другие необходимые вещи.

Желающим посетить приют необходимо оформить ID волонтера в ГБУ «Мосволонтер». При этом каждый приют сможет принимать не более 15 зоозащитников в день.

Также для волонтеров действует требование о ношении защитной маски и перчаток. Кроме того, необходим цифровой пропуск, оформить который можно на сайте nedoma.mos.ru.

Из-за угрозы распространения коронавируса до конца мая все жители Москвы должны соблюдать режим самоизоляции. Вместе с тем, город начал постепенно возвращаться к нормальной жизни – заработали стройки и промышленные предприятия, с рядом ограничений вернулись к работе МФЦ и каршеринг.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

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- Попова заявила, что придется носить маски еще один-два месяца. Россиянам придется придерживаться и других требований, в том числе по соблюдению личной гигиены и чистоты помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и так далее.

- Ограничения для внутреннего туризма планируют начать снимать 1 июня. Правительство РФ прорабатывает правила для дальнейшего открытия отелей, курортов, пляжей, круизов.

- Волонтерам с 26 мая разрешат посещение приютов для бездомных животных в Москве из-за того, что ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться.

- Подмосковные МФЦ могут начать прием физлиц со следующей недели. Около 120 офисов МФЦ в регионе начали прием юридических лиц.

- Просто и понятно рассказываем, зачем носить маску

- Массовая вакцинация от Covid‑19 в России может стартовать осенью 2020 года. Все население не сможет получить вакцину одномоментно.

- Порядка 70% россиян не поменяли планы на лето из‑за пандемии Covid‑19

Хотим узнать ваше мнение Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году? 31% Да, собираюсь за границу 31% Обязательно, но буду отдыхать в России 31% Нет, отдохну дома 31% Успел(-а) отдохнуть до пандемии 31% Не смогу из финансовых соображений Результаты

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- Комиссия Мосгордумы поддержала законодательное регулирование дистанционной работы. По мнению депутата Инны Святенко, предлагаемые нововведения не утратят своей актуальности и после завершения пандемии.

Хотим узнать ваше мнение Хотели бы вы остаться на удаленке после снятия самоизоляции? 31% Да, мне подходит такой режим работы 31% Нет, мне сложно работать в домашних условиях 31% Хочу появляться в офисе пару раз в неделю 31% Моя работа невозможна на удаленке Результаты

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

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