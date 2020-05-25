РИАМО - 25 мая. Сотрудники следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту драки двух пассажиров на борту самолета в столичном аэропорту Домодедово, в настоящее время получены показания от очевидцев, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следствием установлено, что 24 мая 2020 года примерно в 17:15 после посадки в столичном аэропорту Домодедово воздушного судна, прибывшего из Сочи, между двумя пассажирами рейса 2001 и 1986 года рождения произошел словесный конфликт, переросший в драку», – говорится в сообщении.

Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство на борту воздушного судна).

В настоящий момент получены показания от очевидцев, командира воздушного судна и бортпроводников рейса. Также имеются предварительные акты медицинского освидетельствования участников конфликта. Специалисты уже направили запрос в авиакомпанию о причиненном ущербе.

Следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела.