РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Жители Люберец могут обратиться на горячую линию Роспотребнадзора по Московской области по вопросам качества и безопасности детских товаров до 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Интересующие вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек можно задать через единый консультационный центр Роспотребнадзора, который работает в круглосуточном режиме (телефон 8-800-555-49-43) или по телефону горячей линии управления с 10:00 до 17:00 (телефон 8-800-222-13-60)», - говорится в сообщении.

Также консультирование будут проводить специалисты территориальных отделов управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».