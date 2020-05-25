РИАМО - 25 мая. Вышел специальный выпуск журнала «#конкуренTEAM! Люди.Бизнес.Технологии», изначально главными темами выпуска должны были стать земельно-имущественные торги, а также вопросы, связанные с благоустройством, строительством, землепользованием, однако свои коррективы внес коронавирус, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Так, второй номер посвятили земельным отношениям и пандемии коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

«Пандемия Covid-19 изменила режим и условия работы многих административных органов и бизнес-субъектов. Важно понимать, что именно изменила, а не остановила. Большинство услуг доступно в электронном виде, и перечень возможностей, предоставляемых сегодня с помощью цифровых технологий, постоянно расширяется. Об этом – на страницах данного издания», - говорится в сообщении.

В выпуске представлены интервью председателя комитета по конкурентной политике Московской области Елены Волковой, в котором она рассказала, какие закупки вышли на первый план во время пандемии коронавируса. Интервью опубликовано на сайте Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

Также заместитель руководителя-начальник отдела контроля органов власти Московского областного УФАС России Кирилл Иванюженко дал ответы на вопросы про нарушения в области земельно-имущественных отношений. В свою очередь генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин рассказал о «дачной амнистии», как ею воспользоваться, а также о том, что еще может пригодиться дачникам региона.

О том, как отразилась пандемия на состоянии малого и среднего бизнеса и что может помочь предпринимателям, рассказал первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.

В разделе правовых обзоров рассмотрели изменения в сфере закупок, которые произошли из-за пандемии коронавируса. Этот вопрос разобрала заместитель начальника правового управления-заведующий отделом нормативного правового сопровождения в правовом управлении комитета по конкурентной политике Московской области Наталия Шендакова.

Также в номере представлены ответы специалистов на часто задаваемые вопросы про ЕАСУЗ, контрактную систему и земельно-имущественные торги.

«Дачный сезон в этом году неожиданно начался раньше обычного: ранняя весна, много солнечных дней и мало снега. А еще потому, что многие уехали за город, чтобы там самоизолироваться. Собрали много интересных материалов для дачников, например, о переводе садового дома в жилой или порядке регистрации домов на землях СНТ», - говорится в сообщении.

Кроме того, в номере представлены полезные памятки и пошаговые инструкции.

Еще один приятный бонус — виртуальная экскурсия в Химки, которая поможет узнать, как жители могут участвовать в жизни своего города.

Из выпуска также можно будет узнать про удобство и доступность Единого портала торгов, популярные у жителей онлайн сервисы Геопортала Подмосковья, совершенствование Электронного магазина, актуальные вопросы оформления земли и имущества, а также про оптимизацию взаимодействия с бизнесом при предоставлении госуслуг в сфере земельно-имущественных отношений.

Также журнал поможет узнать о мерах поддержки для предпринимателей Подмосковья, а также почерпнуть полезные ссылки.

Web-версия размещена на сайте комитета по конкурентной политике Московской области по ссылке: https://zakaz-mo.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/25-05-2020-15-31-46-spetsialnyy-vypusk-zhurnala-konkurenteam.