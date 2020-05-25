РИАМО - 25 мая. В понедельник в Подмосковье стартовала процедура предварительного отбора кандидатов от партии «Единая Россия» для дальнейшего голосования, она впервые проходит в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«В сентябре выборы пройдут в 15 муниципалитетах. <…> В единый день голосования будет разыграно 180 мандатов, от партии претендуют на них почти в два раза больше кандидатов – 338», – сказал председатель Московской областной думы, секретарь подмосковного отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Кандидаты для участия в основных выборах в советы депутатов, которые пройдут осенью, будут определяться в городских округах Балашиха, Подольск, Лыткарино, Молодежный, Фрязино, Электросталь, Дмитровский.

В Богородском, Наро-Фоминском, Талдомском городских округах, а также в городских округах Воскресенск, Егорьевск, Люберцы, Ступино и Красногорск кандидатов определят в дополнительных выборах в советы депутатов.

Голосование стартовало в 10:00 в понедельник и продлится до 20:00 31 мая. Правом поддерживать тех или иных кандидатов обладают не все граждане, а лишь так называемые выборщики. В их число входят самые давние члены партии, обладающие наибольшим опытом. Голосование проходит на специализированной партийной платформе.

«Такой предварительный отбор кандидатов позволит нам выдвинуть на выборы самых достойных, сохранить большинство в депутатских корпусах муниципалитетов и продолжать курс президента страны», – резюмировал Брынцалов.