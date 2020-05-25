РИАМО - 25 мая. Подмосковный оператор наружной рекламы «ВостокМедиа» предложил малому и среднему бизнесу бесплатное размещение рекламы на собственных конструкциях, данным антикризисным предложением воспользовались 115 компаний, говорится в сообщении управления рекламы Главного управления по информационной политике Московской области.

Программа поддержки подмосковного малого и среднего бизнеса, пострадавшего от антикоронавирусных ограничений, действует до 1 июня. Предприятиям предоставляется до пяти рекламных поверхностей сроком до трех месяцев с нулевой арендной ставкой.

«Одними из первых разместившихся стали компании «Колинз», «Додо-Пицца», Met, Roce decor, Fashion TV, «Евродом», «АвтоДент», «Миксит», ТЦ «Ваш дом», «Орлан», «Вейк-парк DolWake», «Кафе в развилке», оптика «МедСэф», «Хэппи Дог», салон красоты «Сенсейшн», aventador.club, магазины садовой техники, центры садоводства и озеленения и другие», - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора компании «ВостокМедиа» Анастасии Точилиной, еще 60 организаций совместно с организатором определяют свою посткризисную рекламную кампанию.

К акции присоединился федеральный оператор транзитной рекламы - компания TMG. Она предоставила более чем 30 предприятиям малого бизнеса возможность бесплатного размещения рекламы на бортах общественного транспорта Подмосковья.

«Анализируя предварительные итоги, могу с уверенностью сказать, что наша задумка и по условиям, и по масштабу помощи оказалась весьма точной и востребованной. Девиз «Мы вместе!» - не просто слова. Всегда стараемся подтверждать слова реальными делами, особенно в непростых условиях для бизнеса!» - отметил управляющий партнер «ВостокМедиа» Алексей Митрюшин.

Ранее первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук не раз подчеркивал необходимость консолидации всех субъектов рекламной деятельности для выхода из сложившейся ситуации с минимальными потерями. Он также призывал участников рынка проявить терпение и социальную ответственность в отношениях между собой.