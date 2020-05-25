РИАМО - 25 мая. На XX Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели первые пионы, в коллекции сада представлены травянистые и редкие древовидные сорта, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Махровые цветки древовидных (сортов – ред.) достигают диаметра 20 сантиметров и имеют самую разнообразную окраску — от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом. В «Аптекарском огороде» представлено более 30 сортов пионов, включая редкие ИТО-гибриды таких сортов, как Hillary, Bartzella и других», – говорится в сообщении.

Родина пионов – Европа, Азия и запад Северной Америки. В середине XX века именно в «Аптекарском огороде» стартовала отечественная селекция этих растений и появились первые русские сорта.

Сейчас селекционная работа продолжается на основной территории Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах.

Помимо пионов, в саду сейчас цветут магнолии, сирень, тюльпаны, рододендроны, нарциссы, каштаны, ландыши и многие другие растения.

В предыдущие годы в июне в «Аптекарском огороде» проходила крупнейшая в России выставка пионов и ирисов.