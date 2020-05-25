РИАМО - 25 мая. На XX Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели первые пионы, в коллекции сада представлены травянистые и редкие древовидные сорта, говорится в сообщении пресс-службы сада.
Родина пионов – Европа, Азия и запад Северной Америки. В середине XX века именно в «Аптекарском огороде» стартовала отечественная селекция этих растений и появились первые русские сорта.
Сейчас селекционная работа продолжается на основной территории Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах.
Помимо пионов, в саду сейчас цветут магнолии, сирень, тюльпаны, рододендроны, нарциссы, каштаны, ландыши и многие другие растения.
В предыдущие годы в июне в «Аптекарском огороде» проходила крупнейшая в России выставка пионов и ирисов.
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